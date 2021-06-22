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Haberler Spor Sultanlar lider ABD’yle eşleşti

Sultanlar lider ’yle eşleşti

Sultanlar lider ABD’yle eşleşti

22.6.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer alacak. Türkiye, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek. Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak. Sultanlar, yarı finalde lider ABD ile ikinci Brezilya ise Japonya ile karşılaşacak.
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