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Haberler Spor Trabzonspor’da Caulker sesleri

Trabzonspor’da Caulker sesleri

Trabzonspor’da Caulker sesleri

22.6.2021

TRABZONSPOR'DA, teknik direktör Abdullah Avcı, kadro zafiyeti yaşamamak için alternatifli güçlü bir kadro kurulmasını istiyor. Stoper ikilisinde Vitor Hugo ile Edgar Le'nin performansından memnun olan Avcı, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'u da istedi. Bordo-mavili yönetim, bonservis sorunu olmayan 29 yaşındaki tecrübeli İngiliz savunmacıyla görüşmelere başladı.

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