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'de Burak gitti

'deki İzmir temsilcilerinden 'de Burak Süleyman'la yollar karşılıklı anlşmayla ayrıldı. 26 yaşındaki forvet Bandırmaspor'la anlaştı.

Göztepe'de Burak gitti
DHA

23.06.2021, 13:05

Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'de Burak Süleyman'la yollar karşılıklı anlşmayla ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon başında Kocaelispor'dan transfer olarak ilk yarıda 5 lig maçında forma giyen, ardından devre arasında yine Kocaeli'ye kiralanan 26 yaşındaki forvet Bandırmaspor'la anlaştı.

Göztepe 28 Haziran'da sahaya inecek

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