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Haberler Spor İngiltere üçlük attı lider oldu

üçlük attı lider oldu

İngiltere üçlük attı lider oldu

23.6.2021

EURO2020 D Grubu'nda İngiltere, Çekya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti, lider olarak turu geçti. Maçın tek golü 12. dakikada Sterling'den geldi. Çekya, averajlar eşit olmasına rağmen az gol attığı için grubu 3. sırada tamamladı.

HIRVATİSTAN GÜLDÜ İSKOÇYA VEDA ETTİ
EURO2020 D Grubu'nda Hırvatistan, bir gol bir asistle Modric'in yıldızlaştığı maçta İskoçya'yı 3-1 mağlup etti, ikinci olarak tur vizesini aldı. Hırvatlar, Vlasic, Modric ve Perisic'in golleriyle güldü, İskoçya turnuvaya veda etti.

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