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bombalıyor

Kırmızı-beyazlılar Gineli 21 yaşındaki forvet Cissokko’yu transfer etmek için düğmeye bastı

Balıkesirspor bombalıyor

24.6.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, gözler genel kurula çevrilirken, listesini hazırlayan başkan adayı Özgür Yılmaz'ın çilek transferinin hazır olduğu iddia edildi. Bal-Kes'in yeni başkanı olmaya hazırlanan Yılmaz, Gineli 21 yaşındaki forvet oyuncusu Kerfala Cissokko'nun transferini bitirmek üzere. Son olarak İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba ekibinde forma giyen, Ocak ayında ayrılan ve bonservisi elinde olan genç forvet oyuncusunun, Bal-Kes'e sıcak baktığı gelen haberler arasında. İsveç'te AFC Eskilstuna, Dalkurd ve İsrail'de Hapoel Kfar Saba ekiplerinin formasını giyen Cissokko, geçtiğimiz sezon İsrail Ligi'nde 4 maçta oynadı. Cissokko, kariyerinde 52 maçta oynadı, 16 gol kaydetti.

TAŞKIN K.ÖRENGÜCÜ'NDE
BALIKESİRSPOR'A veda eden 28 yaşındaki oyuncu Taşkın Çalış, TFF 1. Lig'in Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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