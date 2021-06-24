Burak’a Milan kancası

İTALYA Serie A ekibi Milan, geçen sezon Fransa ekibi Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirerek İbrahimovic'e alternatif yaratmak isteyen kırmızı- siyahlı ekip, Burak Yılmaz'la ileri ucu güçlendirmek istiyor. 35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazanarak spor gazetelerinde manşetleri süsledi.