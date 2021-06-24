EURO2020'DE F Grubu'ndaki dev maçta Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı, iki takım da son 16'ya kaldı. 16'da Mbappe'nin plasesi kaleci Patricio'da kaldı. 29'da ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Moutinho ortasını ön direğe doğru gönderdi, Pereira kaleci Hugo Lloris'in müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 31'de atışı Ronaldo ağlara yolladı: 1-0. 45'te Pogba'nın havadan pasına hareketlenen Mbappe, Semedo'nun müdahalesi ile yerde kaldı hakem bir kez daha beyaz noktayı işaret etti. 45+2. dakikada Benzema skoru eşitledi: 1-1. 47'de Pogba'nın harika pasında Benzama, Fransa'yı öne geçirdi: 1-2. 59'da Ronaldo'nun ortası Kounde'nin eline çarptı, hakem penaltı kararı verdi. 60'ta Ronaldo skoru eşitledi: 2-2. Maçta iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi, devler yenişemedi: 2-