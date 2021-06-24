  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İsveç son anda güldü

İsveç son anda güldü

E Grubu’nda Polonya’yı son dakika golüyle mağlup eden İsveç, lider olarak turladı.

İsveç son anda güldü

24.6.2021

EURO2020 E Grubu'nda İsveç, uzatma dakikalarında bulduğu golle Polonya'yı 3-2 yenip son 16 turuna lider olarak çıktı. İsveç'in gollerini 2. ve 59. dakikada Forsberg ve uzatma dakikalarında Viktor Claesson kaydederken, Polonya'nın iki golü de yıldız oyuncu Lewandowski'den geldi. İsveç, maç sonunda büyük sevinç yaşarken, Polonya ise 2 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsveç son anda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.