İsveç son anda güldü

EURO2020 E Grubu'nda İsveç, uzatma dakikalarında bulduğu golle Polonya'yı 3-2 yenip son 16 turuna lider olarak çıktı. İsveç'in gollerini 2. ve 59. dakikada Forsberg ve uzatma dakikalarında Viktor Claesson kaydederken, Polonya'nın iki golü de yıldız oyuncu Lewandowski'den geldi. İsveç, maç sonunda büyük sevinç yaşarken, Polonya ise 2 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etti.