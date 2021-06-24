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Haberler Spor Şenol Güneş zirvesi

zirvesi

Şenol Güneş zirvesi

24.6.2021

EURO 2020'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan ay-yıldızlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in istifasına dair iddialar vardı. Ancak dün tecrübeli çalıştırıcı ile federasyon başkanı Nihat Özdemir bir araya geldi ve detaylı bir rapor hazırlanması kararı alındı. Güneş'in Özdemir'e "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi. Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, başkan Özdeda mir'e "Dünya Kupası'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.

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