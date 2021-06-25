Cristiano Ronaldo rekora doymuyor

PORTEKİZ milli takım kaptanı Ronaldo, EURO 2020'yi de boş geçme-yerek rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Macaristan maçında attığı 2 gol ile Avru-pa Şampiyonaları tarihinde Platini'yi geride bıraka-rak en çok gol atan oyuncu olan Ronaldo, Fransa karşısında da 2 gol üreterek bir rekora ortak oldu. 36 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı adına attığı gol sayısını 109'a yük-selterek milli takım kariyerin-de en çok gol atan oyuncu rekorunu eski İranlı for-vet Ali Daei ile paylaşmış oldu. Yıldız oyuncu, Porte-kiz formasıyla 1 gol daha atması halinde bu rekoru da kariyerine ekleyecek.