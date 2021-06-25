En kötüsü milliler

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlanırken A Milli Takımımız turnuvanın ilk bölümü itibariyle en kötü istatistiğe imza atan ekip oldu. EURO 2020'ye büyük umutlarla başlayan ayyıldızlılar hem oynadığı kötü oyun hem de aldığı başarısız sonuçlarla birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milli Takım, Galler maçından da 2-0 mağlup ayrıldı. Grubun son maçında İsviçre ile karşılaşan ay-yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup olarak gruptan puansız olarak turnuvaya veda etti. Milliler, Kuzey Makedonya ile birlikte turnuvayı puansız kapatan iki takımdan biri olurken, attığı 1 gol ve yediği 8 golün sonucunda ortaya çıkan eksi 7 averaj ile turnuvanın en kötü averajına sahip olan takımı oldu.

MAKEDONYA PEŞİNDE

Makedonya ise Millilerimiz gibi kalesinde 8 gol görürken, 2 kez rakip fileleri sarsarak 1 adım öne geçti. Kalesinde gördüğü 8 gole rağmen Avrupa Şampiyonası'nda oynanan grup maçlarında en fazla kurtarış yapan kaleci ise Türkiye Milli Takımı forması giyen Uğurcan Çakır oldu.



ŞUT ÇOK, GOL AZ

Euro 2020'de oynanan grup maçlarında gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken iki isimden biri 10 şut ile Burak Yılmaz oldu. Diğer isim ise Danimarka forması giyen Martin Braithwaite idi.



ALKIŞLAR MACARİSTAN'A

"Ölüm grubu" olarak adlandırılan F grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile eşleşen Macaristan gösterdiği performansla alkış aldı. Gruptaki üç karşılaşmadan ikisini Budapeşte'de yüzde 100 seyirci önünde oynayan Macarlar, bir sürprizin eşiğinden kıl payı döndü. Gruptaki Almanya maçının 83. dakikasına 2-1 önde giren Macarlar, Goretzka'nın golüne engel olup üstünlüğünü koruyabilseydi Almanlar yerine onlar bir üst tura çıkacaklardı.



İTALYA DUVAR ÖRDÜ

ri ülkelerinden biri oldu. A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İtalyanlar, 7 gol atarken kalesinde gol görmedi. İtalya, oynadığı son 11 maçta 32 gol kaydederken kalesini gole kapattı. İtalyanlar, en son 14 Ekim 2020'de Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında kalesinde gol görmüştü.