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Formula 1 yeniden Türkiye'de! İşte tarihleri...

Son dakika... 2020 yılı takviminde çok başarılı bir organizasyonla ‘Yılın En Başarılı Yarışı’ unvanını kazanan Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim'de tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak.

25.06.2021, 12:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 12:15