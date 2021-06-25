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Haberler Spor Formula 1 yeniden Türkiye'de! İşte tarihleri...

yeniden 'de! İşte tarihleri...

Son dakika... 2020 yılı takviminde çok başarılı bir organizasyonla ‘Yılın En Başarılı Yarışı’ unvanını kazanan Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim'de tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yeniden Türkiye'de! İşte tarihleri...

25.06.2021, 12:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 12:15

Son dakika... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iptal edilen Türkiye GP'si, yeniden takvime eklendi.

Gelen son dakika bilgisine göre; Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, takvimden çıkarılan Singapur Grand Prix'sinin yerini alındı.

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