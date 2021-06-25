Son dakika... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iptal edilen Türkiye GP'si, yeniden takvime eklendi.
Gelen son dakika bilgisine göre; Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, takvimden çıkarılan Singapur Grand Prix'sinin yerini alındı.
Formula 1 yeniden Türkiye'de! İşte tarihleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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