Sultanlar havlu attı

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali’nde ABD’ye mağlup olan ay-yıldızlılar, Japonya ile bugün üçüncülük maçına çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, maçı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti. Filenin Sultanları, bugün saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak. ABD ve Brezilya ise bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Milliler, dörtlü finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.