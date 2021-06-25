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Haberler Spor Sultanlar havlu attı

Sultanlar havlu attı

’nde ’ye mağlup olan ay-yıldızlılar, ile bugün üçüncülük maçına çıkacak

Sultanlar havlu attı

25.6.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, maçı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti. Filenin Sultanları, bugün saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak. ABD ve Brezilya ise bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Milliler, dörtlü finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
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