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Haberler Spor Transfer için öneride bulundu

Transfer için öneride bulundu

Transfer için öneride bulundu

25.6.2021

AZİZ Yıldırım, Ali Koç'a transfer için de öneride bulundu. "Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz" diyen Yıldırım,"Real Madridli Ramos boşta, Marcelo boşta git al. Benzema'yı al, git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Para yok diyorsan bırak parası olan gelir. Sen para vermeyeceksen kimse seni seçmez" diye konuştu.

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