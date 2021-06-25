AZİZ Yıldırım, Ali Koç'a transfer için de öneride bulundu. "Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz" diyen Yıldırım,"Real Madridli Ramos boşta, Marcelo boşta git al. Benzema'yı al, git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Para yok diyorsan bırak parası olan gelir. Sen para vermeyeceksen kimse seni seçmez" diye konuştu.
Transfer için öneride bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.