Fethiye şahlanacak

3. Lig temsilcilerinden Fethiyespor'da göreve gelen başarılı teknik direktör Selahattin Dinçel sezon öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Kulüp Başkanı Esat Bakırcı ve yönetim ile iki yıllık plan yaptıklarının belirten Dinçel, "Hedefimiz iki yıl üst üste şampiyonluk. Bunun için takım kurarak yola çıkacağız. Fethiye'deki futbol aşkı bizi bu hedefe taşıyacaktır. Emin adımlarla ilerleyip iki sezon içinde Fethiyespor armasını 1. Lig'e taşımak istiyoruz. Bunu başaracak güç ve potansiyel Fethiye'de var" dedi. Şampiyonluk dışında bir şey düşünmediklerini belirten Dinçel, "Yönetim kurulumuz geniş bir kadro kurmak için elinden geleni yapıyor. Yönetim, camia, taraftar ve takım olarak bir bütün olup Fethiyespor'u saha içi ve dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Umarız gelecek sezon en büyük destekçimiz taraftarımızda tribündeki yerini alır güzel sonuçlara hep birlikte imza atarız " diye konuştu.



9 TEMMUZ'DA KAMP BAŞLIYOR

FETHİYESPOR, 9 Temmuz'da kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İki etap Fethiye'de kamp yapacak olan lacivert-beyazlılar daha sonra Kurban Bayramı sonrası Kocaeli Kartepe üçüncü etap çalışmalarını gerçekleştirecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ