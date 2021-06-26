Filenin Sultanları bronz madalya aldı

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde heyecan devem ediyor. İtalya'nın Rimini şehrinde oynanan maçlar sonucu Filenin Sultanları bronz madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde ABD'ye 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya'ya mağlup olan Japonya ile üçüncülük mücadelesi verdi. Mücadelede rakibini set dahi vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni 3. sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlılar, setleri 25-19, 25-16 ve 25-17'lik sonuçlarla kazandı. Millilerimiz üst üste üçüncü kez en iyi dört takım arasına kalmayı başarırken, dörtlü finalde bu sezon Avrupa kıtasını temsil eden tek takım olmayı da başardı. Öte yandan Brezilya'yı 3-1 mağlup eden ABD şampiyon oldu.