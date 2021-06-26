Formula 1 yeniden Türkiye’de

MOTOR sporlarının zirvesi olarak gösterilen Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı. Singapur GP organizatörleri, 2021 yarışının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildiğini duyurmasının ardından yarışın İstanbul'a verildiği açıklandı. Daha önce 11-13 Haziran'da yapılması planlanan ancak korona virüs salgını sürecindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen yarış İstanbul Park'ta 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.



İSTANBUL'A döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Intercity İstanbul Park'a döndüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi umuyoruz. Formula 1'in tekrar İstanbul'da gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'a ve tüm Intercity İstanbul Park yönetimine, gösterdikleri gayret için çok teşekkür ediyoruz" dedi.