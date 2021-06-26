Gazi koşusu heyecanı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın İstanbul'da yapılacak. Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor. Anlamlı yarış Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katılacak.

FAVORİLER BURGAS VE REAL RUNNER

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı. 95. Gazi Koşusu'nun favorileri arasında gösterilen atlar ise Ahmet Çelik'in bineceği Burgas ve Gökhan Kocakaya'nın jokeyi olduğu Real Runner isimli atlar olarak göze çarpıyor.





KAZANAN AT ZENGİN EDECEK

GAZİ Koşusu, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandıracak. 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, 2.'ye 840 bin, 3.'ye 420 bin, 4.'ye 210 bin, 5.'ye de 105 bin lira ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.