Manisa FK’da hedef Acar

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Hasan Hüseyin Acar ile temasa geçtiği öğrenildi. Boşta olan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun, Manisa ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. TFF 1. Lig'de hedefi şampiyonluk olan Manisa FK'da dış transferde daha önce kaleci Muhammed Birkan Tetik, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Kubilay Aktaş ve Bedirhan Altunbaş'ı almıştı.

MEHMET AYRILDI

Manisa FK, iç transferde takım kaptanlarından Mehmet Güven'le yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon 25 maçta forma giyerek 2. Lig'deki namağlup şampiyonluğa katkı sağlamıştı.

PROGRAM BELLİ OLDU

Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Pazartesi günü Manisa'da toplanacak. 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1. etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a hareket edecek. Manisa temsilcisi, 22 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdürecek. Manisa Futbol Kulübü, 7 Ağustos'ta Manisa'da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.



SÜPER LİG TECRÜBELİ

Eskişehirspor altyapısında yetişen Hasan, Göztepe, Tokatspor, Kayserispor ve Alanyaspor kulüplerinde forma giydi. Süper Lig'de 55 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. TFF 1. Lig'de ise görev yaptığı 60 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırdı, 12 gol pası verdi. Kariyerinde 149 maçta 25 gol atıp 17 asist yaptı.