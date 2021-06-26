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Haberler Spor Uşakspor’dan 2 takviye birden

Uşakspor’dan 2 takviye birden

Uşakspor’dan 2 takviye birden

26.6.2021

MİSLİ.COM İkinci Lig'deki Ege temsilcilerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transfere 2 imzayla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip geçen sezon Adanaspor'da görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Kırklarelispor'dan 31 yaşındaki kaleci Umut Kaya'yı renklerine bağladı. İki tecrübeli futbolcu da Uşakspor'a 2'şer yıllığına imza attı. Uşakspor resmi sosyal medya hesabından kale ve orta sahaya transferler yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Play-Off hedefini ıskalayan kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezonda üst sıralara oynayacak bir ekip kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Uşakspor'da transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

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