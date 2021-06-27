Mekik’te başkan Duran yeniden başkan

MİSLİ.COM Üçüncü Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Osman Duran tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Yönetim ise şu isimlerden oluştu: Kamil Sayın, Ekrem Ateş, Halil Tun, Ahmet İlem, Bilal Coşkun Dobulga, Caner Çınar, Cihan Sayın, Levent Çaputçu, Ramazan Usta, Rasim Ergil, İsmail Akkozak, Orhan Şaşmaz, Selahattin Yılmazlı.

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