Somaspor’dan ilk imzayı İbrahim attı

MİSLİ.COM 2. Lig'in yeni kulüplerinden Somaspor, dış transferde ilk imzayı geçen sezon Arhavispor'da forma giyen ön libero İbrahim Ak'a attırdı. Altyapısında futbola başladığı Bandırmaspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki futbolcu Derincespor, Karacabey Birlik Spor, 1922 Konyaspor, Ofspor takımlarında da oynadı. İbrahim Ak geçen sezon ilk yarıda Ofspor'da 12 mücadele, ikinci devrede Arhavispor'da 13 maça çıktı.
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