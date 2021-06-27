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Haberler Spor UEFA’dan Cüneyt Çakır’a yeni görev

UEFA’dan ’a yeni görev

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a yeni görev

27.6.2021

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda oynanacak Hırvatistan-İspanya mücadelesini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak kritik karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Andreas Ekberg (İsveç) olacak.
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