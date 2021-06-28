12 Dev Adam’a Ufuk Sarıca destek verdi

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Kanada'daki FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağına inandığını bildirdi. A Milli Basketbol Takımı'nın başında olduğu dönemde de olimpiyatlarda yer almanın en büyük hayali olduğunu açıklayan Ufuk Sarıca, "Bizim çok değerli oyuncularımız, iyi bir kadromuz var. Üç sene önce başlattığımız o gençleşen takımla beraber Dünya Şampiyonası oynama hakkı elde ettik. Bunun arkasından birtakım eklemeler yapıldı" dedi.

REKABETE İHTİYACIMIZ VAR

Milli takımın genç kadrosunun ilerleyen dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğini ifade eden Ufuk Sarıca şöyle devam etti: "Milli takımımız olimpiyatlarda olacaktır. Pınar Karşıyaka olarak lige heyecan kattık. Bizim Fenerbahçe Beko serimiz çok heyecanlı oldu. Diğer Play-Off maçları daha kısa sürdü. Buralarda biraz daha çekişmeye ihtiyacımız var. Ligin, iki takımın tekelinde kalmaması lazım. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 10-11 yabancı oyuncuyla oynuyor."