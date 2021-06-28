Fenerbahçe’den 2 oyuncuyu istiyorlar

SÜPER Lig'de transfer döneminde şu ana kadar sadece Altınordu'dan defans oyuncusu Kahraman'la sözleşme imzalayan Göztepe, bu hafta vites yükseltecek. Gurbetçi stoper Şefik Abalı, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo ve Brezilyalı kanat Lourency do Nascimento Rodrigues'i resmen kadrosuna dahil etmesi beklenen sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin yıldızları Filip Novak ve Sinan Gümüş'le de ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta içinde resmi görüşmelere başlayacağı açıklandı. İzmir ekibinin sol bek Novak'ı bonservisiyle almayı planladığı, kanat oyuncusu Sinan'ı ise kiralayabileceği öğrenildi.