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Haberler Spor Hollanda kızardı Çekya turladı

Hollanda kızardı Çekya turladı

Hollanda kızardı Çekya turladı

28.6.2021

EURO 2020 son 16 turunda Çekya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta Hollanda'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 55. dakikada son adam olduğu pozisyonda elle oynayan De Ligt, kırmızı kart gördü. 68'de Kalas'ın indirdiği topu Holes, ağlara yolladı: 0-1. 80'de Holes'in pasında Schick skoru belirledi: 0-2. Çekya, Danimarka ile eşleşirken iki ekip arasındaki maç 3 Temmuz'da Bakü'de oynanacak.

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