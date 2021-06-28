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Haberler Spor Nefes kesen maç Belçika’nın

Nefes kesen maç Belçika’nın

Nefes kesen maç Belçika’nın

28.6.2021

EURO 2020 son 16 turunda Belçika, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Olimpico la Cartuja Stadı'nda son Avrupa Şampiyonu Portekiz'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk yarıyı Belçika, 42. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı enfes golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı da iki takımında çabaları gol için yeterli olmadı ve mücadeleyi 1-0 kazanan Belçika çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım 2 Temmuz'da Münih'teki Allianz Arena'da karşılaşacak.

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