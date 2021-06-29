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Haberler Spor Bergama’da büyük heyecan yaşandı

Bergama’da büyük heyecan yaşandı

Bergama’da büyük heyecan yaşandı

29.6.2021

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde tamamlandı. Bergama Belediyesi Süper Enduro Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara 55 sporcu katıldı. Süper Enduro GP sınıfında Rafet Karakuş birinci, Anıl Özşeker ikinci ve Deniz Memnun da üçüncü oldu. Kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar: Gençler: 1. Anıl Özşeker, 2. Tolga Demir, 3. Kadirhan Kocabaş. Veteran: 1. Savaş Serim, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Erdem Gülüş. Hobi: 1. Furkan Asan, 2. Ömer Bulduk, 3. Mehmet Aktaş. Usta: 1. Soner Metin, 2. Ali Çıragöz, 3. İbrahim Duraman. Prestij: 1. Rafet Karakuş, 2. Deniz Memnun, 3. Murat Kökçü.
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