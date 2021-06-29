EURO 2020’de F.Bahçe selamı

AVRUPA Şampiyonası'nda Danimarka'nın Galler'i 4-0 yenerek çeyrek finale kaldığı karşılaşmanın ardından Danimarkalı Maehle'nin, Fenerbahçe selamı yaptığı ortaya çıktı. Danimarka'nın yıldız oyuncu Joakim Maehle, maç sonrası tribünlere giden yumruk şov yaptı. Maehle, "Seyirciler bana tezahürat ve alkış gönderince onlara 'Fenerbahçe selamı'yla karşılık vermek istedim. Nasıl gelişti bilmiyorum. Ancak olağanüstü bir maçtan sonra bizi desteklemeye gelen ve benim adımı bağıranlar için bir şey yapmalıydım. Fenerbahçe selamı aklıma geldi" diye konuştu. Maehle'nin 'Fenerbahçe selamı' sözleri üzerine Danimarka'da, Türkiye'de statlarda yapılan 'yumruk şov' gündeme geldi. Fenerbahçeli futbolcuların tribünlere gittiği eski görüntüler sosyal medyada tekrar etkileşim almaya başladı.

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