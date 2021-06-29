İzmir BŞB’den tarihi zafer

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig Play-Off final serisi ikinci maçında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenerek durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluk kupasını 17 yıl aradan sonra İzmir'e getirdi. Tarihinde daha önce Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde üst üste maç kazanma (105), bir maçta en fazla sayı atma (174) ve bir maçta en az sayı yeme (4) rekorlarını elinde bulunduran, branşında ülkemizi Avrupa'da ilk temsil eden ekip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 4 kez şampiyon olmuştu. İzmir ekibi normal sezonu 14 maçta 13 galibiyetle zirvede bitirdi.

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