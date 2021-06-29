BAL 2. Bölge 3. Grup'ta 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak grubu lider bitiren Manisa temsilcisi Bieksper Hacırahmanlıspor, 3. Lig hedefine odaklandı. Siyah-beyazlılar, çeyrek finalde 2. Bölge 4. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor veya Tavşanlı Linyitspor'dan biriyle eşleşecek.
Manisa ekibi Hacırahmanlı rakibini bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.