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Haberler Spor Manisa ekibi Hacırahmanlı rakibini bekliyor

ekibi Hacırahmanlı rakibini bekliyor

Manisa ekibi Hacırahmanlı rakibini bekliyor

29.6.2021

BAL 2. Bölge 3. Grup'ta 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak grubu lider bitiren Manisa temsilcisi Bieksper Hacırahmanlıspor, 3. Lig hedefine odaklandı. Siyah-beyazlılar, çeyrek finalde 2. Bölge 4. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor veya Tavşanlı Linyitspor'dan biriyle eşleşecek.
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