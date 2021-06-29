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Haberler Spor Portekiz’de 38’lik Pepe tarihe geçti

Portekiz’de 38’lik Pepe tarihe geçti

Portekiz’de 38’lik Pepe tarihe geçti

29.6.2021

BİR dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Portekizli yıldız stoper Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. EURO 2020'de Son 16 turunda önceki gün Belçika karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 38 yaşındaki oyuncu, şampiyonada kaleciler hariç eleme turlarında oynayan en yaşlı futbolcu oldu. 2007 yılından beri Portekiz milli takımıyla 118 maça çıkan tecrübeli savunmacı 7 gol atma başarısı gösterdi. 38 yaşındaki Pepe'nin Porto ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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