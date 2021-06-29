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Haberler Spor Ronaldo yenilgiye çok sinirlendi

Ronaldo yenilgiye çok sinirlendi

Ronaldo yenilgiye çok sinirlendi

29.6.2021

SON Avrupa Şampiyonu Portekiz, bu kez son 16 turunda Belçika'ya 1-0 yenilerek elenirken, dünya yıldızı Ronaldo, yenilginin ardından çileden çıktı. Grup aşamasında attığı 5 golle EURO 2020'de gol kralı olan tecrübeli futbolcu, Belçika maçının sonunda soyunma odasına giderken kaptanlık pazubandını yere atarak tekmeledi. Toplam 14 Avrupa Şampiyonası golüyle, organizasyon tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo'nun bu hareketi tepki topladı. Portekiz'le 2016'da kupayı kaldıran yıldız futbolcu, 2004'te ikinci olurken 2012'de yarı final 2008'de çeyrek final oynayan Ronaldo'nun EURO 2020'nin son Avrupa Şampiyonası olabileceği öğrenildi.

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