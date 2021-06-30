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Haberler Spor Galatasaray’a Barçalı yıldız

Galatasaray’a Barçalı yıldız

Sarı-kırmızılar, ’da fazla forma şansı bulamayan ’i gündemine aldı.

Galatasaray’a Barçalı yıldız

30.6.2021

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek Galatasaray, orta saha transferi için çalışmaları sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Barcelona forması giyen 23 yaşındaki Matheus Fernandes oldu. Katalan ekibinde forma şansı bulamayan genç oyuncunun da tekliflere açık olduğu kaydedildi. Geçen sezon başında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Brezilyalı ön libero, kendisini geliştirmek için başka bir takıma gitmek istiyor. Barcelona ile görüşen sarı-kırmızılılar, La Liga ekibinden gelecek olumlu cevabı bekliyor. Bu arada Galatasaray Gedson Fernandes için de Benfica ile görüşmelerine devam ediyor. Yönetimin bir sezon daha kiralamak için Benfica'ya 2 milyon euro ödeyeceği Gedson'un kontratına 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtildi.

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