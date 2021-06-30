ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncularından Metecan Birsen, yeni sezonda kadroda olmayacak. Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Metecan Birsen, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Pınar Karşıyaka Metecan Birsen’e veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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