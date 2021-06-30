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Haberler Spor Pınar Karşıyaka Metecan Birsen’e veda etti

Pınar Karşıyaka ’e veda etti

Pınar Karşıyaka Metecan Birsen’e veda etti

30.6.2021

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncularından Metecan Birsen, yeni sezonda kadroda olmayacak. Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Metecan Birsen, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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