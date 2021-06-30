Şampiyona anne desteği

İzmir'in cimnastikteki gururlarından olan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi hedeflerini anlattı ve çocukluğunda annesiyle kurdukları olimpiyat şampiyonu olma hayalini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi. 5 yaşındayken cimnastiğe başladığını söyleyen Çolak, haftada 4 gün, günde 3 saat çalışırken, annesinin kendisini beklediğini kaydederken en büyük desteğin yine anne ve babasından geldiğini belirtti.

"BİRLİKTE HAYAL KURDUK"

Çolak, şampiyon olduğunda kameralara, "Anne bu senin için" demişti. Anne Sultan Çolak da oğlu spora başladığında onun milli sporcu olmasını hayal ettiğini kaydederek, "İbrahim 14-15 yaşlarındayken olimpiyat şampiyonu olma hayalleriyle yaşadı. Biz birlikte buna inandık. Birlikte hayal kurardık. 11-12 yıl sonra bu hayalimiz gerçek oluyor." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK MUTLULUĞUM"

Gazetecilerin kendisine "Olimpiyata gitmek ister misiniz?" diye sorduğunu belirten anne Çolak, "Tabii ki isterim dedim ama bütçemiz yetmez. Sonra P&G bize destek oldu, 'Olimpik Anne' seçtiler. Bugün kısıtlamalar nedeniyle Tokyo'ya gidemesem de dualarım İbrahim'le." ifadelerini kullandı.

SİMONA HALEP TOKYO'DAN ÇEKİLDİ

TOKYO 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi. Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak. Halep, "Baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor" dedi.