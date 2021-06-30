Taraftarlar tribüne dönüyor

Korona virüs sebebiyle seyircisiz oynanan spor müsabakaları ile ilgili beklenen açıklama dün geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırma niyetindeyiz. 1 Temmuz'dan sonra spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile birlikte kulüplerin de yeni sezona yönelik kombine ve bilet satış çalışmalarına şimdiden hız verdiği öğrenildi.

BAŞKAN DA DEMİŞTİ

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul ettiği görüşmede konuyla ilgili, "Seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız ancak şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar devam etmesi bu sene Süper Lig'e farklı bir heyecan ve atmosfer katmıştır. İnşallah önümüzdeki sezonu statların coşkuyla dolduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" demişti.