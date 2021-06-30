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Haberler Spor Ukrayna uzatmada turladı

Ukrayna uzatmada turladı

Ukrayna uzatmada turladı

30.6.2021

EURO 2020 son 16 turunda , İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Hampde Park'ta oynan maçta mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 27. dakikada Ukrayna Zinchenko'nun golüyle öne geçti: 0-1. 43'te Forsberg skora denge getirdi: 1-1. İki takımın gol çabaları geri kalan sürede işe yaramayınca maç uzatmalara gitti: 1-1. 120+1'de Dovbyk maçın skorunu belirledi: 1-2. Ukrayna çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

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