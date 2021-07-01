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Haberler Spor Atlanta Hawks’tan Milwaukee zaferi

’tan zaferi

Atlanta Hawks’tan Milwaukee zaferi

1.7.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 110-88 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı final serisinde skoru 2-2'ye getirdi. Hawks, rakibini 22 sayı farkla yenerek geriye düştüğü seriye yeniden denge getirirken, Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, mücadele sırasında sakatlanarak oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekipte Lou Williams 21 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 20 sayı, 5 asist ve 4 top çalma, Kevin Huerter 15 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Clint Capela 15 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bucks'ta Jrue Holiday 19 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, 24 dakika süre aldıktan sonra üçüncü çeyrekte sakatlanan Antetokounmpo ise 14 sayı ve 8 ribaunt üretti.
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