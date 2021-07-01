Plaj voleybolu Türkiye Şampiyonası İzmir'de

PLAJ voleybolunda heyecan İzmir'de yaşanacak. Kadınlar ve erkeklerde 42 kulüpten 80 takımın başvurduğu organizasyonda amatör ve profesyonel toplam 161 sporcu mücadele edecek. TVF'nin organizasyonunda düzenlenen şampiyona bugün başlayıp 4 Temmuz'da sona erecek.

DİĞER