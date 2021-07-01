PLAJ voleybolunda heyecan İzmir'de yaşanacak. Kadınlar ve erkeklerde 42 kulüpten 80 takımın başvurduğu organizasyonda amatör ve profesyonel toplam 161 sporcu mücadele edecek. TVF'nin organizasyonunda düzenlenen şampiyona bugün başlayıp 4 Temmuz'da sona erecek.
Plaj voleybolu Türkiye Şampiyonası İzmir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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