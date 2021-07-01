Voleybolda gençler Arnavutluk’u yendi

TÜRKİYE U-16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen U-19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-17, 25-16 ve 25-17 sona erdi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen başantrenör Raşit Berk İnanç yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizde, Safronova 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; ona Eslem ve Eylül 10'ar, Bianka İlayda 9, Defne Başyolcu 7, Defne Devrim, Ceyda ve Nisan 3'er sayıyla eşlik etti. U-16 Kız Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 17.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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