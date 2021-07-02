Denizli’den ayrıldı Manisa’ya imza attı

SÜPER Lig'den küme düşen, maddi darboğaz içinde olan ve başkan bulamadığı için kayyuma devredilmesi gündemde olan Denizlispor'da, sözleşmesi sona eren Sakıb Aytaç'ın, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'yle anlaştığı iddia edildi. Erzurumspor'un da teklifte bulunduğu 29 yaşındaki futbolcunun, Manisa ekibiyle prensipte anlaştığı ve bu hafta sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Futbola Çanakkale Dardanelspor'da başlayan Sakıb, sonrasında sırasıyla Gençlerbirliği, Tavşanlı Linyit, Antalyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve son olarak da Denizlispor formalarını giydi.

■ SERVET SARUN