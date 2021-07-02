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Haberler Spor İzmir Büyükşehir'e coşkulu karşılama

'e coşkulu karşılama

İzmir Büyükşehir'e coşkulu karşılama

2.7.2021

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin iki maçında da rakibi Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup ederek kupayı 17 yıl sonra yeniden İzmir'e getirmeyi başaran İzmir BŞB için kente dönüşte tören düzenlendi. 17 yıl aradan sonra beşinci şampiyonluk kupasıyla İzmir'e dönen takım oyuncuları büyük bir coşkuyla karşılandı. Takım Kaptanı Ersin Sayın aynı heyecanı ve coşkuyu yıllar sonra yeniden yaşadıklarını dile getirerek, "Bu gururu 17 sene sonra yeniden yaşamak çok çok güzel bir duygu. Zor bir sezon geçirdik. Bu benim 5. kupam. Umarım başarılarımız devam eder" diye konuştu. Play-Off'un en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk ise çok çalıştıklarını, büyük emek verdiklerini söyledi.
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