Maçlar yüzde 50 seyircili olacak

Gelecek sezon tribünlere alınacak seyirci sayısı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, tribünlere stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar, deplasman takımları için de geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir" ifadeleri kullanıldı.