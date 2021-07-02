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Haberler Spor Türkiye 5 madalya ile Avrupa ikincisi

Türkiye 5 madalya ile Avrupa ikincisi

Türkiye 5 madalya ile Avrupa ikincisi

2.7.2021

AVRUPA Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 5 madalya kazanarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlanırken 5 madalya kazanan Türkiye, takım halinde topladığı 126 puanla ikinci sırada yer aldı. Şampiyonayı Rusya birinci, Azerbaycan üçüncü sırada tamamladı. Serbest stilde bugün Taner Garip gümüş, Emre Çiftçi ise bronz madalya kazandı. Hamza Zopalı, beşinci olurken, Polat Polatçı altın madalya, Mevlüt Özdemir ve İsmail Küçüksolak da bronz madalya kazanmayı başardı.
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