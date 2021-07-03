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Alsancak Stadı gün sayıyor

Resmi teslim tarihi 11 Kasım 2021 olan emektar stadın daha önce açılması için çalışılıyor

Alsancak Stadı gün sayıyor

3.7.2021

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor. Stadın resmi teslim tarihi 11 Kasım 2021 olarak belirlenirken, bu tarihin daha da öne çekilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve 15 bin seyirci kapasitesine sahip olacak statta tribünlere monte edilecek koltukların siparişi ise henüz verilmedi. Yüzde 90 oranında tamamlanan stadın resmi teslim tarihi ise 11 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yeni sezonda Süper Lig'e yükselen Altay ile 1. Lig'de yer alan Altınordu kulüpleri tarafından kullanılması beklenen stadın daha önce hizmete alınması için ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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