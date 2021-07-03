Ayşe Begüm Onbaşı ayın sporcusu seçildi

DÜNYA şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Oyunları (The World Games) tarafından Haziran ayının en iyi sporcusu seçildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Mayıs ayında düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'nın Haziran ayının en iyi sporcusu seçildiği belirtildi. 19 yaşındaki milli sporcunun gençler kategorisinde de dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanları bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Ayşe, kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen 100'ün üzerinde madalya kazandı ve bu nedenle 'Madalya Canavarı' lakabını kazandı" değerlendirmesinde bulunuldu.

CÜNEYT HASÇELİK