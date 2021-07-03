Devlerin gözü finalde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde finale adını yazdırmak için gün sayıyor. Elemelerde B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finalde A Grubu'nu ev sahibi Kanada'nın ardından ikinci sırada noktalayan güçlü rakibi Yunanistan ile eşleşti. 12 Dev Adam, Yunanistan ile Kanada'nın Victoria kentinde Victoria Memorial Arena'da yarın gece TSİ ile 02.35'te final bileti için karşılaşacak.

ELEMELERDE İKİDE İKİ YAPTILAR

Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılarak grupta liderliği ele geçirdi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ı elediği takdirde finalde Kanada-Çekya mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Final maçı 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te Kanada'da oynanacak.



ANTRENÖR ORHUN ENE TAKIMA GÜVENİYOR

A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene yaptığı açıklamada, "Kadroya yeni giren genç oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu iki jenerasyonu kombine etmek böyle turnuvalar öncesi kolay değil. Bu jenerasyon birlikte oynadıkça her gün daha iyi olacak. Oyunu bu şekilde yönlendirdiğimiz takdirde çok güçlü bir takımız. Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var. Yunanistan'ı geçip finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.