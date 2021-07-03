İspanya penaltılarla turladı

EURO 2020 çeyrek finalinde İspanya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İsviçre'ye penaltı atışlarıyla 3-1 üstünlük kurarak, yarı finale yükseldi: 2-4. Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya karşılaştı. 8. dakikada İspanya, Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Jordi Alba, sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. İsviçreli futbolcu Denis Zakaria'ya çarparak kaleciyi yanıltan top ağlara gitti: 0-1.

İSVİÇRE PENALTILARDA BAŞARISIZDI

68. dakikada İspanya savunmasının hatasını değerlendiren İsviçre, eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi. Maçın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. İsviçre'de Gavranovic atışı gole çevirdi, Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kaçırdı. İspanya'da Olmo, Moreno ve Oyarzabal penaltılarda gol sevinci yaşadı, Busquets ve Rodri ise fileleri havalandıramadı. Maçı 4-2 kazanan İspanya, yarı finale kaldı.