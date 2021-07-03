İtalya yarı finalde

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika karşısında üstünlük kurarak, adını yarı finale yazdırmayı başardı: 2-4. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı. 31. dakikada Veratti'nin attığı ara pasıyla buluşan Barella üç rakibinden sıyırılıp yerden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-1. 44. dakikada Barella'nın pasıyla topla buluşan Insigne, sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta ağları havalandırdı: 0-2. 45'te Lukaku, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Slavko Vincic penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen golcü oyuncu Lukaku fileleri sarsarak farkı bire indirdi: 1-2. İlk yarı 2-1 Gök Mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.

GÖK MAVİLİLER, İSPANYA İLE EŞLEŞTİ

İkinci yarı da Belçika oyunda üstünlüğü sağladı ancak bunu skora yansıtmayı başaramadı. İtalya kaptan Chiellini ve kaleci Donnarumma'nın harika futbolu ile kalesini duvara çevirdi ve karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Gök Mavililer, yarı finale yükselmeyi başarırken İspanya ile eşleşti.