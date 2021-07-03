  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İtalya yarı finalde

İtalya yarı finalde

EURO 2020 çeyrek finalinde İtalya, Allianz Arena’da oynanan maçta Belçika’yı Barella ve Insigne’nin golleriyle yenerek tur atlamayı başardı.

İtalya yarı finalde

3.7.2021

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika karşısında üstünlük kurarak, adını yarı finale yazdırmayı başardı: 2-4. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı. 31. dakikada Veratti'nin attığı ara pasıyla buluşan Barella üç rakibinden sıyırılıp yerden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-1. 44. dakikada Barella'nın pasıyla topla buluşan Insigne, sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta ağları havalandırdı: 0-2. 45'te Lukaku, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Slavko Vincic penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen golcü oyuncu Lukaku fileleri sarsarak farkı bire indirdi: 1-2. İlk yarı 2-1 Gök Mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.

GÖK MAVİLİLER, İSPANYA İLE EŞLEŞTİ
İkinci yarı da Belçika oyunda üstünlüğü sağladı ancak bunu skora yansıtmayı başaramadı. İtalya kaptan Chiellini ve kaleci Donnarumma'nın harika futbolu ile kalesini duvara çevirdi ve karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Gök Mavililer, yarı finale yükselmeyi başarırken İspanya ile eşleşti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.